Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 88. dakikasında attığı gol sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Bertuğ Yıldırım'ın durumu hakkında bilgi veren Nuri Şahin "Bertuğ Yıldırım'ın muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi de değerlendiren Şahin, şunları söyledi:

"Maçın hakkı en kötü 1 puandı. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk. O aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, 2-2. Maçı koparamadık.

İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş'la, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak, o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak, bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun."