Yıllar önce Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz'in taksi anısı hâlâ akıllarda...

İdiz, "Erzincan'da turnemiz bitti. Ertesi gün uçak var. Can hoca ile kavga ettim. Can hoca da aksidir yani… Taksiye binip 'İstanbul Nişantaşı' dedim. Yoldayken de evi aradım, 'biber dolması yapın adam aç' dedim. Adamı yedirdik, içirdik, güzelce ağırlayıp parasını da verip gönderdik. 800 lira ödedim. Erzincan, Erzincan olalı ilk defa böyle bir şey görmüştür… Aynı şeyi kızım Elif de İtalya'da yapmış… Ben onu okula Roma'ya gönderdim. Oradan taksiye binip Floransa'ya gitmiş" demişti.

Oyuncu Metin Pıhlıs da önceki gün Nurseli İdiz ile bir araya geldi ve efsane yolculuğu şu sözlerle ima etti: "Bazen şöyle alıp başımı Anadolu'yu taksiyle dolaşayım diyorum."

Bunun üzerine Nurseli İdiz de "Bu devirde sıkar oğlum. Güzel olurdu ama sıkar" dedi.

"DİZİYE İHTİYAÇ DUYMUYORUM" DEMİŞTİ

Nurseli İdiz geçen yıl konuk olduğu 'Aramızda Kalmasın' programında "Nurseli İdiz gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusu üzerine "Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok. Ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dolayısıyla 'ay ne olur bana bir dizi ver abi, vallahi bak çok ihtiyaçım var' demiyoruz yani. Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, aylık 400 bin lira kazanacağım. En düşük oyuna bakarsan 150 bin lira kazanıyorsun" yanıtını vermişti.