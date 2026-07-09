Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) kurucu Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut salıverildi.
HKP Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Efe'nin, partili avukatların girişimleri sonucunda serbest bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada, Nurullah Efe hakkında haftada dört gün imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, "Nurullah Efe, ABD-AB emperyalistlerine ve onların Türkiye'deki yerli işbirlikçilerine karşı mücadelesini kararlıca sürdürmektedir, görevinin başındadır" ifadesine yer verildi.
7 TEMMUZ'DA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Nurullah Efe, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için 7 Temmuz'da Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.
Nurullah Efe'nin parti genel başkanlığı ile üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş ve karar kesinleşmişti. Partinin 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda genel başkanlığa Mustafa Şahbaz getirilmişti.