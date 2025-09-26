Dünyanın birçok noktasında Nusr-Et markası ile hizmet veren Nusret Gökçe'nin yeni durağı İtalya'nın Milano şehri oldu.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan restorana İtalyanlar büyük ilgi gösterdi.

Ülkedeki gurmeler ziyaretlere başlayıp, menüler ve fiyatlar hakkında yazılar yazdı.

Ünlü şef de Milano'dan peş peşe paylaşımlar yaptı.

Nusret Gökçe, son paylaşımında Milano için 'Bir şehirden daha fazlası... Bu bir yaşam biçimi' notunu düştü.

Milano şubesindeki menüde yer alan fiyatlar 10 Euro'dan başlayıp 690 Euro'ya kadar çıkıyor.