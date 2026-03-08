Savaşın vurduğu ve milyonlarca dolarlık yatırımların merkezinde yer alan Dubai, füzelerin gölgesinde zor günler geçiriyor. Vergi avantajları ve gayrimenkul yatırımlarıyla Türklerin de akın ettiği şehirde, ticari hayatın geleceği tartışılırken en dikkat çeken hamle "Salt Bae" lakaplı Nusret Gökçe’den geldi. ABD’den Dubai’ye uçan Gökçe, Jumeirah Beach’teki restoranının başına geçerek bölgeye olan güvenini tazeledi.

"İSTANBUL’DA DOĞDUM DUBAİ’DE DEVLEŞTİM"

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, New York’tan Dubai’ye gelerek ekibine destek olan Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehrin kendisi için önemine vurgu yaptı. "Nusr-Et Türkiye’de doğdu ancak Dubai’de küresel bir markaya dönüştü" diyen ünlü kasap, operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu. Gökçe, "Kapılarımız açık, ateşimiz yanıyor. Bu şehre ve bölgeye olan güvenimi göstermek için buradayım" ifadelerini kullanarak yatırımcı ve turistlere moral verdi.

KASAP ÇIRAĞINDAN KÜRESEL FENOMENE

Ocak 2017’de viral olan tuzlama videosuyla dünya çapında bir internet fenomenine dönüşen Nusret Gökçe, kariyerine Erzurum’da bir kasap çırağı olarak başlamıştı. 2010 yılında İstanbul’da açtığı ilk restoranın ardından Dubai şubesi, markanın New York, Londra, Miami ve Riyad gibi dünya metropollerine yayılmasında kilit rol oynadı. Özellikle altın kaplamalı etleri ve şov odaklı servisiyle tanınan zincir, bugün küresel jet sosyetenin uğrak noktası konumunda.

DUBAİ’DEKİ TÜRK YATIRIMLARI RİSK ALTINDA MI?

Füze saldırıları sonrası güvenlik endişelerinin arttığı Dubai’de, Nusret’in yanı sıra çok sayıda Türk restoranı ve işletmesi bulunuyor. Markanın küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alan Dubai şubesi, özellikle sosyal medya fenomenleri ve liderlerin uğrak noktası olması nedeniyle ekonomik olarak büyük önem taşıyor. Nusret Gökçe’nin bu kritik dönemde bizzat mutfağa girmesi, bölgedeki Türk yatırımlarının dayanıklılığını kanıtlayan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.