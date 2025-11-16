Sosyal medyada 'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan ünlü şef Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranı açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Ünlü şefin; film yıldızından futbolcusuna ve sosyetenin önemli isimlerine kadar birçok ismin uğrak noktası haline gelen Londra'daki şubesinin önündeki kalabalık da sosyal medyada gündem oluyor.

Öte yandan müşterilerin özellikle Nusret'i görmek ve kendisiyle özdeşleşen 'Salt Bae'yi izlemek için de saatlerce beklediği belirtiliyor.

Nusret Gökçe'nin son paylaşımında da restoranının önünde kalabalık ve uzun kuyruklar olduğu görüldü.

"Do you love me if you love me than I love you too (Beni seviyor musun? Eğer beni seviyorsan ben de seni seviyorum.) notuyla paylaşılan videoda Gökçe'nin tuz serpme hareketini yaptığı, müşterilerin de onunla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdiği görüldü.

Gökçe'nin, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da da çok sayıda restoranı bulunuyor.