Kinder, Tic Tac ve Ferrero Rocher gibi ikonik tatların mimarlarından biri olan Francesco Rivella, çikolata endüstrisinde unutulmaz bir miras bırakarak dünyadan ayrıldı.

TARİFLERE BAĞLILIK DUYDU

1952 yılında Ferrero ailesine katılan Rivella, şirketin en önemli inovasyonlarında kilit rol oynadı. En kaliteli çikolata hammaddelerini bulmak için dünyayı dolaşan Rivella, Ferrero’nun kurucusu Michele Ferrero’nun sağ kolu olarak tanınıyordu. Tat analizlerindeki uzmanlığı, geliştirdiği yenilikçi tarifler ve kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde, Ferrero’nun global bir dev haline gelmesine katkı sağladı.

HEM FORMÜLÜNDE HEM İSMİNDE İZİ VAR

Dünyanın en çok tüketilen çikolatalı fındık kreması Nutella’nın yalnızca formülünde değil, adında da imzası olan kişi Rivella’ydı. O dönemde “Supercrema” adıyla satılan ürünün isminin daha akılda kalıcı olması gerektiğini düşünen Rivella, Latince "fındık" anlamına gelen "nux" kelimesinden esinlenerek "Nutella" ismini oluşturdu. Bugün 170’ten fazla ülkede satılan Nutella, onun vizyoner yaklaşımının en büyük kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Çikolata dünyasının ustası, Sevgililer Günü’nde hayata gözlerini yumdu. Rivella için doğduğu şehir Piedmont’ta bir cenaze töreni düzenlenecek. Yıllar boyunca çikolata severlerin kalbinde taht kuran lezzetlere hayat veren Rivella, artık bir efsane olarak anılmaya devam edecek.

EMEKLİ OLUNCA YENİ MESLEĞiNE ADANDI

Emekli olduktan sonra Rivella, haberlere göre kendini meyve çiftçiliğine ve geleneksel İtalyan sporu olan pallapugno'ya adadı. Geride üç oğlu, bir kızı ve yedi torunu kaldı.

Francesco Rivella’nın çikolata dünyasına yaptığı katkılar, yalnızca tatlı değil, unutulmaz bir miras bıraktı.

TARİHE GEÇEN ÜRÜN HAKKINDA ŞAŞIRTAN BİLGİLER

Nutella'nın formülü tamamen bir sır olmasına rağmen bu formülün bazı ülkelerde değişiklik gösterdiği söyleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda Nutella markasının sahibi Michele Ferrero'nun tahmini net kazancı 26 milyar doları aştı.

Nutella, 1964'te Avrupa pazarına tanıtılmasına rağmen 1983'e kadar Amerika'nın eyaletlerinde satışa sunulmadı.

Nutella, dünya fındık üretiminin yaklaşık %25'ini kullanıyor ve bu piyasanın en yüksek oranı.