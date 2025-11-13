"Nutuk" kitaplarının çöpe atılmasıyla gündeme gelen lise bu kez satrancı 'şeytan icadı' diyerek yasakladı.

NUTUK KİTAPLARININ ÇÖPE ATILMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yer alan Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde “Nutuk” kitaplarının çöpe atılmasıyla gündeme gelmişti. Aynı okulda bu kez farklı bir olay yaşandı.

SATRANÇ ŞEYTAN İCADIYMIŞ

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, kütüphanesi aylardır kapalı olan okulda öğrenciler teneffüslerde ve boş vakitlerinde satranç oynuyordu. Ancak okulun müdür yardımcısı, öğrencilerin bu etkinliğine tepki göstererek “Kumar bu, şeytan icadı” ifadeleriyle satranç oynamayı yasakladı. Müdür yardımcısının talimatıyla satranç takımlarının da toplatıldığı öğrenildi.

Karara tepki gösteren öğrenciler, okul yönetiminden yasağın kaldırılmasını istedi. Veliler ve eğitim sendikalarının da yasağa itiraz ettiği bildirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan, daha önce çöpe atılan “Nutuk” kitaplarının da aynı müdür yardımcısı tarafından atıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin okul yönetimi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.