Financial Times'ın yayınladığı habere göre, Nvidia'nın çalışanları 2024'te 1 milyar doların üzerinde şirket hissesi sattı ve yöneticilerin yapay zekaya ilişkin artan yatırımcı ilgisinden yararlanmasıyla beraber son dönemdeki alım satım faaliyetlerinde kayda değer bir artış görüldü



Habere göre hisse satışlarının 500 milyon dolardan fazlası, Kaliforniya merkezli çip tasarımcısının hisse fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmasıyla bu ay gerçekleşti.



SEC dosyasına göre, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Eylül ayından beri ilk defa bu hafta hisse satmaya başladı.



Nvidia'nın hisseleri Çarşamba günü rekor kırdı ve bir analistin çip üreticisinin yapay zekanın "Altın Dalgası"na binmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından çip üreticisi dünyanın en değerli şirketi olarak tacını geri aldı.



Son kazançlar, ABD borsasının, gelişmekte olan teknolojiye ilişkin iyimserlikle son yıllarda çip stoklarında ve ilgili teknoloji şirketlerinde büyük kazançlar sağlayan “AI ticaretine” geri dönüşünü ifade ediyor.