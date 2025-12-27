Nvidia’nın çip girişimi Groq ile imzaladığı lisans anlaşması, şirketin güçlü nakit yapısını kullanarak yapay zeka pazarındaki liderliğini sürdürme stratejisinin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Nvidia, bu hafta Groq ile teknolojisinin lisanslanmasına yönelik münhasır olmayan bir anlaşma yaptığını ve şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Ross’un yanı sıra bazı üst düzey yöneticiler ve çalışanların Nvidia bünyesine katıldığını duyurdu. CNBC’nin haberine göre anlaşmanın büyüklüğü yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, Nvidia’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçti. Şirket ise söz konusu rakama ilişkin açıklama yapmadı.

Bernstein analisti Stacy Rasgon, yatırımcılara gönderdiği değerlendirmede, Nvidia-Groq anlaşmasının, şirketin giderek güçlenen bilançosunu kilit alanlarda pazar hakimiyetini korumak amacıyla kullandığını gösterdiğini belirtti. Nvidia’nın nakit girişi, son çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 30’dan fazla artarak 22 milyar dolara yükseldi.

Hedgeye Risk Management analistleri de anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerinde, işlemin düzenleyici incelemelerden kaçınmak amacıyla satın alma olarak adlandırılmadığını ancak fiilen Groq’un devralınması niteliği taşıdığını ifade etti.