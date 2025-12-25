ABD’li çip devi Nvidia, yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmek için tarihi bir adım attı. Şirket, dokuz yıllık çip girişimi Groq’un varlıklarını yaklaşık 20 milyar dolar nakit bedelle satın alıyor. Bu tutar, Nvidia’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçecek.

DEĞERİ 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Groq, Google’ın Nvidia’ya rakip olarak geliştirdiği Tensor Processing Unit (TPU) teknolojisinin yaratıcıları tarafından kurulmuştu ve yapay zeka iş yükleri için yüksek performanslı hızlandırıcı çipler tasarlıyordu. Şirket, eylül ayında gerçekleştirilen finansman turunda 6,9 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Disruptive CEO’su Alex Davis, Nvidia’nın Groq’un varlıklarını 20 milyar dolar nakit karşılığında satın almayı kabul ettiğini söyledi. Disruptive, eylül ayındaki son yatırım turuna liderlik etmişti. Davis, şirketinin 2016’daki kuruluşundan bu yana Groq’a 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını da belirtti.

GROQ ANLAŞMAYI FARKLI TANIMLADI

Groq ise anlaşmayı “münhasır olmayan bir lisanslama anlaşması” olarak tanımladı. Bu kapsamda Groq’un CEO’su ve diğer üst düzey yöneticilerinin Nvidia’ya katılacağı ifade edildi.

Groq, yaklaşık üç ay önce 750 milyon dolar fon toplamıştı. Söz konusu yatırım turuna BlackRock ve Neuberger Berman’ın yanı sıra Samsung, Cisco, Altimeter ve Donald Trump Jr.’ın ortakları arasında yer aldığı 1789 Capital de katılmıştı.