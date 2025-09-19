Trabzonsspor, kış transfer dönemine kadar olan oyuncu listesini TFF'ye bildirdi. Bordo mavililerin tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı.
TFF'nin resmi internet sitesinde Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcuları arasında yer almaya devam eden Nwakaeme, 14 yabancı kuralı nedeniyle bordo - mavililerin federasyona bildirdiği A takım listesinde ise gösterilmiyor.
TRANSFER DÖNEMİNE KADAR OYNAYAMAYACAK
Nwakaeme'nin, ara transfer dönemi açılana kadar Trabzonspor'un A takımıyla resmi maçlara çıkamayacak. Eğer Nwakaeme'nin ara transfer döneminde sözleşmesi yeniden aktif hale getirilirse oyuncu tekrar A takım kadrosuna dahil edilebilecek.