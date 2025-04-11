Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı ‘savunma ve iş birliği’ anlaşması sonrası Akdeniz’de hareketlilik başladı.
Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” Girit Adası’nın güneyine geldi. İki ülkenin, bölgede hava ve deniz tatbikatı yapacağı öğrenildi.
Akdeniz’deki tatbikat, Fransa’nın bölgedeki varlığına ilişkin bir mesaj olarak yorumlandı.
Yunanistan -Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi de raftan indirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis deniz altından elektrik kablosu döşeme projesine devam edeceklerini söyledi.
Yunan medyası, Akdeniz’de yaşanan bu son gelişmeyi “Atina’nın sakin suları bulandırma adımı” diye eleştirdi.