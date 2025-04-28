İmamoğlu'na geçmiş yıllarda yapılan güvenlik kamerası kumpasını da hatırlatan Türkmen, neden bant çektiğini şu ifadelerle anlattı:

'BANA KİMSE TALİMAT VERMEDİ BU BİR RUTİNDİ, BEN YAPTIM'

"Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Ekrem İmamoğlu'nun buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü daha Balıkçı Kahraman isimli restorantta Ekrem İmamoğlu'nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir.

'KORUMA EKİBİNİN ALDIĞI BİR KARAR...'

Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi ben kendim kamera görüntülerini bantladım."