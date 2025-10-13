Milli Takım’da Berke Özer krizi yaşanıyor… TFF yaptığı açıklamada genç oyuncunun kampı izinsiz terk ettiğini açıklarken Berke Özer de yaptığı açıklamada izin aldığını ifade etmişti. Peki Berke Özer bu hareketiyle ceza alacak mı? Berke Özer’i ne gibi cezalar bekliyor? Talimatlar ne? Detaylar haberimizde…

1 YILA KADAR MEN CEZASI ALABİLİR

Berke Özer'in Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor. İlgili madde şu şekilde: "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır"

Berke Özer bu maddeden ceza alır ve TFF bunu FIFA'ya iletirse bu kez FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.