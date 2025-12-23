'Ben Leman' dizisinin 13. bölümde final yapmasına dair alınan karar sosyal medyada gündem oldu.

NOW TV'de yayınlanan dizinin 12. bölüm reytinglerine bakılacak ve final yapıp yapmayacağına karar verilecekti. Ancak dizi için reytinglerini artırmasına rağmen final kararı alındı.

Final kararının hemen ardından Ben Leman dizisinin resmi hesabından şu açıklama yayınlandı:

Yukarıdaki bu açıklamayı Instagram hesabından paylaşan oyuncu Nihal Yalçın, final kararlarına tepki gösterdi.

"BU ACIMASIZLIĞA NASIL DİRENİRİZ"

Yine NOW TV'de yayınlanan 'Sakıncalı'da rol alan ve dizinin final yapmasının ardından bir kararın da 'Ben Leman' için verilmesine tepki gösteren Nihal Yalçın, "Keşke romantize etmek, kabul etmek yerine bir araya gelebilip sektörün acımasızlığını konuşabilsek! Bu acımasızlığa nasıl direniriz bir yol bulabilsek" yazdı.