İki sezondur NOW TV ekranlarında devam eden Hudutsuz Sevda'nın sezon finalinde 'Zeynep' karakteri hayatını kaybetmişti. Miray Daner'in senaryo gereği diziden ayrılmasıyla dizi büyük bir dönüşüm yaşamıştı.

Yeni sezona geçmiş sezonlardan yalnızca 5 oyuncunun devam edeceği söylenen dizinin yeni adının da Halo olması bekleniyor ve yine Deniz Can Aktaş'ın başrolünde çekilmesi planlanıyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda (Halo) yayından kaldırıldı.

Dizinin yerine Medyapım'ın rafında bulunan 'Yeraltı'nın çekilmesine karar verildi. Dizinin başrolünde oynaması planlanan oyuncunun ise Deniz Can Aktaş olduğu öğrenildi.