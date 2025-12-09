Olay, 16 Mayıs’ta Horasan Devlet Hastanesi acil servisinde yaşandı. İlçede yaşayan Cumhur Tunç, nefes darlığı nedeniyle küçük oğluyla birlikte oksijen tedavisi almak için hastaneye başvurdu.
Evrakları dolduran Dr. K.Z.M., hastaya öksürük, evde cihaz kullanımı, göğüs ağrısı, şeker hastalığı, kilosu ve ilaçlarıyla ilgili sorular yöneltti.
Soruları oğlunun yardımıyla yanıtlayan Tunç, el işaretiyle oksijene ihtiyaç duyduğunu belirtince taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor, hasta ve oğluna sert tepki gösterdi; güvenlik görevlileri araya girdi ve hasta ile oğlu acil servisten uzaklaştırıldı.
Olayın ardından Tunç ailesi, doktor hakkında Horasan Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktorun, hasta yakınına kalem fırlattığı anların da yer aldığı belirtildi.
Kayıtların yayınlanmasının ardından Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. İnceleme sonunda Dr. K.Z.M.’ye aylıktan kesme cezası verildi ve görev yeri Karayazı ilçesine değiştirildi. Disiplin işlemi sonrası doktorun görevinden istifa ederek Horasan’dan ayrıldığı öğrenildi.