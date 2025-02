SGK, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim başlattı. Hizmet dökümünde ‘S’ harfi bulunan emeklilerin maaşları iptal edilecek, usulsüz ödenen paralar ise faiziyle geri tahsil edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta yoluyla haksız yere emekli olanlara yönelik incelemelerini sıkılaştırdı. Son iki yılda artış gösteren usulsüz işlemler nedeniyle 2023 yılında 89 bin, 2024’te ise 100 bine yakın kişinin sigortalılığı iptal edildi. Kurum, özellikle sahte iş yerleri üzerinden yapılan sigorta bildirimlerini mercek altına aldı ve toplamda 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğunu belirledi.

Hizmet Dökümünde ‘S’ Harfi Olanlar Risk Altında!

SGK’nın yaptığı incelemelerde hizmet dökümünde belirli harf kodlarıyla işaretlenen sigortalılar dikkat çekiyor. Özellikle ‘S’ harfi, kişinin sahte sigortalı olduğunu gösteriyor ve bu durumda emekli maaşı iptal ediliyor.

‘K’ harfi: Kontrollü inceleme sürecinde olan iş yerlerini ifade ediyor.

‘Ş’ harfi: Şüpheli sigortalılık tespiti anlamına geliyor.

‘S’ harfi: Sahte sigorta işlemi yapıldığını gösteriyor ve bu durumda sigorta iptal ediliyor.

Bu kodlarla işaretlenen sigortalılar hakkında detaylı inceleme başlatan SGK, usulsüz işlemleri ortaya çıkararak hem emekli maaşlarını iptal ediyor hem de geçmişte yapılan ödemeleri geri talep ediyor.

Ödenen Maaşlar Geri Alınıyor!

SGK, sahte sigorta nedeniyle haksız yere alınan emekli maaşlarını ve diğer sosyal güvenlik ödemelerini geri tahsil etmek için iki farklı yöntem uyguluyor:

SGK kaynaklı hatalarda: Son 5 yıllık ödemeler faizsiz geri alınıyor.

Emekliden kaynaklı sahte sigorta işlemlerinde: Son 10 yılın ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Bu kapsamda, sahte sigorta yoluyla emekli olduğu tespit edilen kişilerden milyonlarca lira geri tahsil edilecek. Ayrıca sahte sigorta bildiriminde bulunan iş yerlerine toplamda 2 milyar 36 milyon TL ceza kesildiği bildirildi.

Sahte Sigortalılık Nedir?

Sahte sigortalılık, fiilen çalışmayan bir kişinin bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta priminin yatırılması anlamına geliyor. SGK, özellikle son yıllarda bu yöntemi kullanarak haksız kazanç elde edenlere karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. En yaygın sahte sigortalılık yöntemleri arasında eş, dost ve akrabalar üzerinden sigortalı gösterme ve emeklilik hakkı kazanmak için çalışmadan sigorta primi yatırılması bulunuyor.

Emeklilik İptalleri ve Hukuki Süreç

SGK, yaptığı denetimlerde emeklilik için gerekli primlerin sahte iş yerleri aracılığıyla yatırıldığını tespit ederse, kişinin emekliliğini iptal edebiliyor. Bu süreç şu adımlarla ilerliyor:

Dosya incelemesi ve denetim: SGK, şüpheli sigortalıları tespit ederek detaylı bir inceleme başlatıyor.

Usulsüzlük tespiti: Sahte sigorta işlemi tespit edilirse, kişinin sigortalılığı iptal ediliyor.

Resmî bildirim: Emekli maaşı kesiliyor ve ödenen maaşların geri alınması için kişiye bildirim yapılıyor.

İtiraz hakkı: Emekli maaşı iptal edilen kişilerin 7 gün içinde SGK’ya itiraz etme hakkı bulunuyor.

SGK, özellikle naylon şirketler üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanarak bu tür sahte sigortalılık işlemlerini önlemeye çalışıyor.

Vatandaş Ne Yapmalı?

Eğer bir kişi emekliliğinin iptal edilmesine ilişkin bildirim alırsa, öncelikle SGK ile iletişime geçerek durumunu öğrenmeli. Eğer haksız bir işlem yapıldığını düşünüyorsa, gerekli belgelerle birlikte itiraz sürecini başlatabilir. Ancak sahte sigorta tespiti kesinleşirse, kişi yasal faizleriyle birlikte ödenen maaşları geri ödemek zorunda kalıyor.

SGK’nın Sahte Emeklilikle Mücadelesi Sürüyor

SGK, sahte sigortalılık ve haksız yere emeklilik hakkı kazanma girişimlerine karşı denetimlerini her yıl daha da sıkılaştırıyor. Geriye dönük incelemelerde zaman sınırı bulunmadığından, geçmişte yapılan usulsüzlükler her an tespit edilerek cezai işleme tabi tutulabiliyor.