“Rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanan ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen avukat Rezan Epözdemir’i, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin ziyaret etti. 16 Ekim Perşembe günü gerçekleşen ziyaret üzerine kendisini aradığımız ve cezaevine gittiğini doğrulayan Gürsel Tekin, şöyle dedi:

‘AKLINIZA BUGÜN MÜ GELDİM’

“Aklınıza bugün mü geldim. SÖZCÜ Gazetesi’ne demeç vermiyorum. Günlerdir Sözcü Gazetesi’ne karşı cevap hakkımı kullanmak istedim. Bir demeç vermek istemiyorum ama Rezan benim eski avukatımdır. Sadece nezaket ziyaretidir. 8 yıl avukatlığımı yaptı, ben sadece bir dostluk nezaketiyle ziyaret ettim.”

Bu arada ortaya atılan bir diğer iddia ise Energy şirketi ile ilgili. İddiaya göre; Can Holding’e ait olan bu firmadan Gürsel Tekin benzinlik aldı. İkilinin görüşmesinde bu konunun konuşulduğu iddia edildi. Tekin bu konudaki soruya ise, “Can Holding ile ilgili bir şey benim gündemimde yok” yanıtını verdi.

ABD ve İsrail ajanları

Bilindiği gibi Gürsel Tekin ile Rezan Epözdemir, 2014 yılında bir grup yabancı ile bir yemekte beraber fotoğraflanmışlardı. Galatasaray Adası’ndaki bir restoranda çekildiği ortaya çıkan fotoğrafta, Amerikan ve İsrail ajanı olduğu söylenen iki isim yer alıyordu.

Dan Arbell: İsrailli eski diplomat, medya tarafından “MOSSAD ajanı olduğu” iddia edildi.

Michael Rubin: Türkiye aleyhine yazılarıyla tanınıyor, CIA ajanı olduğu söyleniyor.

Yurter Özcan: O dönemde CHP ABD temsilcisiydi, sonra CHP aleyhine alacak davası açtı.