Yalova’daki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili sır perdesi çözüldü. Gözaltına alınan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, çapraz sorguya alındı. Sorgu sırasında Ulu etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi, korktuğu için sustuğunu belirterek cinayeti itiraf etti.

‘BEN ŞOK OLDUM’

Güllü’nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu ifadesinde, “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk” dedi.

GEBZE CEZAEVİ’NDE

Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifadenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ülter, Gebze Cezaevi’ne nakledildi.

‘Annem nasıl düştü hiç bir fikrim yok’

Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu’nun telefondan ‘Malkara’ isimli roman havasını açtığını, şarkıyla oynarken annesinin içeri geldiğini ve Ulu’nun elinden tutup oynatmaya çalıştığını ileri sürdü. Odada birlikte dans etmeye başladıklarını ifade eden Gülter, şöyle devam etti:

‘GÜM’ SESİ DUYDUM’

“Annemle birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi ‘Bırak beni bırak’ gibi bir şey söylenmişse bu yüzdendir. O sırada Sultan’la oynuyordum. Çok yüksek bir şekilde ‘güm’ diye bir ses duydum. Cama doğru bakınca annemi göremeyince ‘koş’ diye bağırıp aşağıya indim. Annem benden oldukça ağırdır. Onu kaldıramam. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok.”

Olayın kronolojisi

26 Eylül Arabeskin güçlü sesi Güllü (Gül Tut) Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün yanında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu vardı. İntihar iddiaları gündeme geldi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, mesajla intihar iddialarını reddetti ve bunun “talihsiz kaza” olduğunu söyledi.

5 Ekim Polis, Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadesine başvurdu.Tuğyan, annesinin Roman havası oynadığı sırada ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü söyledi. Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bazı bölümlerde kesintiler olduğu belirtildi. İlk bulgulara göre, vahim olay kaza ya da düşme olarak kayıtlara geçirildi.

27 Ekim Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünü belirterek suç duyurusunda bulundu. Ardından dosya cinayet masasına devredildi.

20 Kasım Bazı iddialarda Güllü’nün kızıyla aralarında çelişkili görüntüler olduğu ve kamera kayıtlarıyla ilgili farklı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bir tanık iddiasına göre, Tuğyan’ın başka kişilere de “annemi öldür”, “Ölmesini istiyorum” gibi sözler sarf ettiği savcılığa bildirildi.

9 Aralık Soruşturmada yeni deliller ve değerlendirmeler gündeme geldi: Teknik inceleme ve yeni bulgular, kazadan çok dış etkiye işaret etti. Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

12 Aralık TÜBİTAK ev güvenlik kayıtlarındaki ses kayıtlarını özel bir teknik kullanarak deşifre etti. “Seni atacağım, bay bay” gibi ifadeler ortaya çıktı. Tuğyan ve arkadaşı Sultan ile birlikte Sultan’ın babası dahil 5 kişi gözaltına alındı.

12 Aralık Sultan Nur Ulu, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi ve Güllü’yü kızı Tuğyan’ın pencereden aşağı ittiğini itiraf etti.