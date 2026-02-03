Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta sonunda akaryakıta bu hafta içinde dev bir zam yapılması bekleniyordu. Küreselde yaşanan gelişmeler neticesinde o zam iptal edildi.

Küresel petrol piyasalarında son günlerde görülen sert fiyat hareketleri, yurt içi akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. ABD–İran hattında artan gerilimle birlikte 70 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, Orta Doğu’daki tansiyonun azalmasıyla yeniden geriledi. Bu gelişme, motorin ve benzin fiyatlarına yönelik zam planlarının gözden geçirilmesine yol açtı.

2 LİRA 74 KURUŞLUK ZAMDAN VAZGEÇİLDİ

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından motorine yapılması planlanan 2 lira 74 kuruşluk zam iptal edildi. Aynı şekilde hafta ortasında benzin fiyatlarına yansıtılması beklenen artışın da şimdilik askıya alındığı belirtildi.

MOTORİNE SINIRLI ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında yalnızca sınırlı bir artış yapılacak. Buna göre motorin fiyatının 20 kuruş yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru esas alınıyor. Bu veriler doğrultusunda gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor.