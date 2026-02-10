Akhisar açık deniz karakol gemisi 245 milyon Euro’ya Romanya’ya, İçel ve İzmir fırkateyni de 1 milyar dolara Endonezya’ya satıldı. Bu gemilerin Deniz Kuvvetleri envanterine alındığı personelinin bile belirlendiği ancak bu planlamaların ardından satılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

‘YANLIŞ KARAR’

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Harekat Başkanlığı görevinde bulunan emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan yardımcısı Yankı Bağcıoğlu “Bu yanlış karardan dönün. Milli güvenliğimiz riske atılıyor. Sahadaki caydırıcılığımızı ve diplomasi gücümüzü zayıflatacak bu karar, tarihi bir sorumluluk doğuracaktır’’ dedi ve şunları söyledi:

‘’Donanma, bölgede ortaya çıkan risk ve tehditlere karşı temel caydırıcılık unsurudur. Tehdit değerlendirmesi ve mevcut kabiliyetler değerlendirildiğinde satış kararı alınan gemilere ihtiyaç vardır. İnşası son aşamaya gelmiş, ismi verilmiş ve personeli belirlenmiş gemilerin satılması planlama hatası ve bu hatanın oluşturduğu bir kuvvet zafiyetidir. Bu gemiler satıldıktan sonra kaynak elde edilerek daha modernlerinin envantere alınacağı söylemi ise bilgisizlik ve bu yanlış kararı gözden kaçırmaya yönelik algı yönetimidir. Bahriye tabiri ile sorumluluktan kaçmak için hasar kontrolü çalışmasıdır. Bu yanlış karardan dönülmelidir.