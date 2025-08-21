Burak Özçivit ile 8 yıldır evli olan, iki çocuk annesi Fahriye Evcen, Instagram'da profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını silmişti. Evcen'in bu hareketi "Boşanıyorlar mı?" dedikodularını da beraberinde getirmişti. İkiliden gelen son Instagram paylaşımı iddialara yanıt niteliğinde oldu.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2016 yılında evlenmişti. 2019'da Karan'ı, 18 Ocak 2023 tarihinde ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

Evlilikleri boyunca magazin sayfalarından hiç düşmeyen çift, kariyerleriyle de sık sık gündeme geliyor. Burak Özçivit, yer alacağı projeler için bölüm başına istediği iddia edilen yüksek ücretlerle çok konuşulurken, son olarak Fahriye Evcen'in de izleyiciyle yeniden buluşacağı öğrenilmişti.

Fahriye Evcen geçen gün ise sosyal medya hamlesiyle gündemi salladı. Evcen'in Instagram profilinden soyadını kaldırması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ayrılık iddialarının hızla yayılmasından saatler sonra oyuncu yeniden 'Özçivit' soyadını yazdı.

ŞİDDET İDDİASI

Boşanma iddialarının ardından otomobil içindeki yeni karelerini Instagram hesaplarından paylaştılar. İkili, bu paylaşımla boşanma dedikodularına yanıt vermiş oldu. Ancak, bu kez de ünlü çiftin evde şiddetli bir kavga yaşadığı, komşuların yüksek sesler duyduğu, hatta tartışmaların şiddet boyutuna ulaştığı öne sürüldü.

Bu kavga sonrası Fahriye Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik de bu tartışmanın bir yansıması olarak gösterildi.

"BİRAZ SAYGINIZ OLSUN"

Hakkında çıkan söylentilere karşılık olarak ikili, açıklama yapma gereği duydu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, birlikte yayımladıkları açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.