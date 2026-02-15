Karaciğer nakli ameliyatı geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüleştiği ve yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Tedavisinin sürdüğü hastane odasından video paylaşan Özkan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sevenlerine doğrudan mesaj gönderdi.

“KİM ÇIKARIYOR BU HABERLERİ”

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden oyuncu, sosyal medyada dolaşan iddialara tepki gösterdi. Özkan açıklamasında, "Birtakım şeyler okudum, gördüm Instagram'da. Kim çıkarıyor bu haberleri? Yok yoğun bakıma alındı, yok bilmem ne." sözlerini kullandı.

“ALAKASI YOK”

Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Özkan, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Alakası yok, canlı canlı buradayım çok şükür. Aslanlar gibiyiz. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. İtibar etmeyiniz efendim." ifadeleriyle kamuoyuna seslendi.