Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 1.43'e geriledi.

12 SAAT SUSUZ KALINACAK

BUSKİ'den su kesintisi duyurusu geldi. Bu duyuruda: "su kaynaklarının azalması ve barajlardaki su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle planlı su kesintisi yapılması mecburi olmuştur" denildi. Kesintilerle günde 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması planlanıyor.

HASTANELER ETKİLENMEYECEK

Şehir genelinde günlük 12 saate kadar ulaşması beklenen kesintilerden; Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanelerinin etkilenmeyeceği belirtildi.

Planlanan kesintiler için belirlenen takvim şöyle oldu;