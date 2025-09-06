Savaş Delibaş, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl temmuz ayında simidin 15 lira olmasını özür dileyerek duyurmuştuk. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda tüm girdilere zam geldi. Maalesef simit de bundan etkilendi. Pazartesi gününden itibaren Ankara’da simit 20 liraya satılacak” ifadelerini kullandı.

Vatandaş: “Artık açlığın içindeyiz, sadece sınırında değil”

Simit zammına tepki gösteren yurttaşlar, geçim sıkıntısı nedeniyle temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale geldiklerini dile getirdi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan bir vatandaş, "Açlık sınırının altında değiliz; açlığın tam içindeyiz. Ben iki çocuk büyütüyorum, neyle büyütüyorum bilmiyorum. Çocukların istediklerinin birini bile zor alabiliyoruz. Bir kalem 15 lira, okul masraflarını karşılayamıyoruz. Bize adeta 'çocuk okutmayın, bu halk cahil kalsın' deniyor" sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

Bir başka vatandaş ise, "Artık sabahları simit de yemeyeceğiz demek ki. Emekliyim, maaş belli, gider belli. İyimser olmak istiyoruz ama ortada umut veren bir gelişme yok" diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Simit Üreticisi: “Un pahalı, işçilik maliyeti yüksek”

Simit fiyatına yapılan zammın sadece tüketicileri değil, üreticileri de etkilediğini belirten fırıncılar, maliyetlerin sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. Bir üretici, “Un fiyatları sürekli artıyor. Buğday ucuz ama un pahalı. İşçi bulmakta da zorlanıyoruz. Çalışanların çoğu eski ustalar. Simit maliyeti gerçekten yüksek, bu fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi” dedi.

"Simit ayranla bayram ederdik, o da bitti"

Zamma tepki gösteren bir diğer vatandaş ise durumu şu sözlerle özetledi:

"Ekmeğin 15, küçük suyun 15 lira, simidin 20 lira olduğu, ev kiralarının en az 20 bin lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Simit ayranla bayram ederdik, artık o da lüks oldu. Artık elimizden geleni yapamıyoruz bile. Allah yardım etsin."