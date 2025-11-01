Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla yürütülen proje, 2023 yılı Ekim ayında çocuk ve engellilerin dilendirilmesine yönelik yasak kararıyla başlatılmıştı. Vali Aksoy, projenin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, iki yıllık çalışmanın sonuçlarını paylaştı.

“604 kişiye idari para cezası uygulandı”

Vali Aksoy, kent genelinde yapılan 5 bin 22 denetimde 708 dilencinin tespit edildiğini belirterek, “Bu kişilerin 435’i kadın, 199’u erkek. Yaş gruplarına baktığımızda 18-25 yaş arası 166, 26-40 yaş arası 182, 41-60 yaş arası 185 ve 61 yaş üstü 101 kişi belirlendi. Uyarılara rağmen dilenmeye devam eden 604 kişiye idari para cezası uygulandı. Aynı kişilerin birden fazla yakalandığı 111 tekrar vakası da tespit edildi” dedi.

“Dilencilerin yüzde 25’i başka illerden geldi”

Dilencilik yapan kişilerin 175’inin il dışından, 41’inin ise yabancı uyruklu olduğunu söyleyen Aksoy, “Yapılan sosyal incelemelerde 708 kişiden yalnızca 19’unun gerçekten ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi. Çoğu, vatandaşların yardım etme duygusunu suistimal eden kişilerden oluşuyor. Bu kapsamda toplanan paraların tamamı kamuya aktarıldı” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, dilencilikle mücadele kapsamında yürütülen sağlık taramaları, sosyal hizmet incelemeleri ve okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri de değerlendirildi.