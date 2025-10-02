Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altını olan ise nakit para ihtiyacını karşılamak için kuyumcuların yolunu tutmaya başladı. Alım fırsatı için altın fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kara kara düşünürken bir ilimizde ise altın için kuyruğa girdiler. Kuyumcular altın yetiştiremiyor.

TGRT Haber'de yayınlanan habere göre, Muş'ta kuyumcular altın yetiştiremediklerini belirtiyor. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve rekor seviyeler Muşluları adeta harekete geçirdi. Alım fırsatı olmamasına rağmen kuyumculara akın etmeye başladılar.

HERKES KUYUMCUYA KOŞUYOR

Kuyumcular rakam yükseldikten satmak yerine almak için geldiklerini söyledi. İşletme sahibi Ömer Akyıldız "İstanbul'daki vatandaşlar borsa ve çeşitli aracı kuruluşlara yatırım yapabilirler ama doğudaki insanlar genelde altına yatırım yaparlar. Altına olan talep çok fazla son bir aydır" diye konuştu.

TALEBE ALTIN YETİŞTİREMİYORLAR

Talebin çok yüksek olmasından dolayı artık altın yetiştiremediklerini belirten Akyıldız, en çok tercih edilen altının ise gram altın ve has altın olduğunu belirtti. Bankadaki makaslara dikkat çeken Akyıldız, "Bankalardaki makaslardan dolayı fiziki almaya çalışıyorlar. Fiziki alınca daha bir kâra geçtiklerini düşünüyorlar. Gerçekten de öyle zaten" dedi.