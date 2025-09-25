Türkiye genelinde temel gıda ürünlerine gelen zamlar devam ederken, Ordu’da da ekmek fiyatları yeniden yükseliyor.

EKİM'DE 12 TL'DEN 15 TL'YE ÇIKIYOR

200 gramlık ekmeğin fiyatı, Ekim ayının ilk haftasında geçerli olmak üzere 12,50 TL’den 15 TL’ye çıkarılıyor.

Fırıncı esnafının bir süredir gündeme taşıdığı zam talebi, ilgili kurumlar tarafından değerlendirme sürecinden geçti ve karar aşamasına geldi. Edinilen bilgilere göre, fiyat artışı Ekim ayının başında yürürlüğe girecek.

"MALİYETLER DAYANILMAZ BOYUTTA"

Fırıncılar, zam kararını artan un, maya, elektrik ve işçilik maliyetleriyle gerekçelendiriyor. Girdi kalemlerindeki sürekli artış nedeniyle mevcut satış fiyatının sürdürülebilir olmadığını belirten sektör temsilcileri, zam uygulamasının daha erken bir tarihte yürürlüğe girmesini istese de kararın Ekim başında uygulanması bekleniyor.

"EKMEK BİLE LÜKS OLDU"

Ordu’da yaşayan vatandaşlar ise fiyat artışına tepkili. Temel ihtiyaç maddesi olan ekmeğin, dar gelirli kesim için giderek ulaşılmaz hale geldiğini dile getiren bazı yurttaşlar, yetkililerden bu konuda önlem alınmasını talep ediyor.

Zam haberlerinin ardından konuşan bir Ordu sakini, “Artık ekmek bile lüks oldu. Her gün dört-beş ekmek alan bir ailenin sadece ekmek masrafı bile ay sonunda ciddi bir yük oluşturuyor,” diyerek geçim sıkıntısına dikkat çekti.