Yüzde 46,49'u halka açık olan ve çoğunluk hisselerini Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) elinde bulundurduğu Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Sivas'ın Kangal İlçesin'de yapılan çalışmalarda 1,7 milyar dolarlık piyasa değerini aşan altın rezervi keşfedildiğini açıkladı.



Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimiz tarafından 19.07.2024 ve 11.06.2025 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarında, rezerv tespit çalışmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Erdemir Madençilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından, Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) ve JORC (Australasian Joint Ore Reserves Committee) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan “Mümkün Kaynak” düzeyinde bir altın mineralizasyonu tespit edilmiştir.

Ruhsat sahası büyüklüğü 5.804,08 hektar olup, şu ana kadar 45 hektarlık alanda çalışma yapılmıştır. Toplam 360 adet karotlu sondaj gerçekleştirilmiş, sondajların toplam uzunluğu 56.649 metreye ulaşmıştır. Bu sondajlardan 96.533 adet analiz sonucu elde edilmiştir.

UMREK ve JORC standartlarına uygun modellere sonucunda elde edilen Mümkün Maden Kaynak Tahmini aşağıdaki gibidir:

Kategori Tonaj (Mt) Tenör (g/t Au) Metal İçeriği (oz Au)

Mümkün Kaynak 14,9 0,89 424.000

Hesaplamalar, 0,5 g/t altın eşik tenör üzerinden yapılmış olup, 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle yaklaşık 424.000 ons altın içeriği tespit edilmiştir. Ortalama yoğunluk değeri 2,53 g/cm³ olarak alınmış, kalite güvence ve kontrol (QA/QC) süreçleri uluslararası standartlara göre yürütülmüştür. Tüm analizler, Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir.

Saha genelinde sondaj çalışmalarının devam etmesi ile birlikte henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerde arama faaliyetleri sürmektedir. Belirtilen mineralize bölgeye ilişkin mevcut modelleme, sondaj verilerinin yoğunlaştığı alanlarda hazırlanmış olup söz konusu kısmın rezerv hesaplamasına esas olacak şekilde daha yüksek güvenilirlik düzeyine getirilmesi amacıyla ilave sondaj çalışmaları planlanmaktadır. Ayrıca, bölgedeki diğer mineralize alanların belirlenmesi ve arama amaçlı karotlu sondaj çalışmaları da sürmektedir.

Bu çalışmaların UMREK 2023 ve JORC 2012 kodlarına göre, daha yüksek kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve ilerleyen dönemlerde maden kaynak tahmin çalışmalarına dahil edilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışmada UMREK 2023 ve JORC 2012 kodları çerçevesinde, doğruluk ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda, Yetkin Kişiler Ruth Woodcock (UMREK N 252, EurGeol N 1715) ve Joe Poh (EurGeol N 1728) tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Bu açıklamada belirtilen “Mümkün Kaynak” ifadesi, ekonomik olarak işletilebilir rezerv niteliği taşımamaktadır. Olduğu sondajlar ve devam eden kaynak artırım çalışmaları sonucunda, ilerleyen dönemlerde kaynak sınıflandırmasının geliştirilmesi ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."