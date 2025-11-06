Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazıda, ilçe müftülüklerine “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim.” ifadeleriyle talimat gönderildi.

Bu kapsamda, kentteki bütün camilerde gerçekleştirilecek Mevlid programlarında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren şehitler ve ebediyete uğurlanan gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dualar okunacak.

Anlamlı günde manevi buluşma

10 Kasım’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna duyulan minnetin manevi atmosferde dile getirileceği bu özel program, Kocaeli’deki camilerde aynı anda başlayacak. Kent genelinde yapılacak Mevlid-i Şeriflerle birlikte, Atatürk ve silah arkadaşları dualarla anılacak.

Kocaeli Müftülüğü’nün aldığı bu karar, Cumhuriyet’in kurucusuna duyulan saygının dini bir çerçevede vurgulanması açısından dikkat çekici bulundu.