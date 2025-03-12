Çin'deki hayvanat bahçesinde bir hayvan, aşırı kilolarıyla dikkat çekti. Fotoğraflarının sosyal medyaya düşmesi üzerine birçok kullanıcı, ilk bakışta hangi hayvan olduğunu anlayamadı. Gelen tepkiler üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanın hamile olmadığını ancak yaşlılık nedeniyle metabolizmasının yavaş çalıştığını açıkladı.

Yetkililer, "Yemek porsiyonlarını azaltıyoruz. Öncelikle biftek gibi gıdaları kısacağız" diyerek hayvanın diyete başladığını duyurdu. Ancak sosyal medyadaki kullanıcılar hayvanat bahçesinin besleme politikalarını eleştirerek, "Oradaki tüm hayvanlar fazla besleniyor gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

HAYVANI ÖĞRENENLER İNANMAKTA ZORLANDI

Öte yandan bu hayvanın bir panter olduğunu anlayan kullanıcılar, uzun süre inanmakta güçlük çekti. Daha önce de Şandong eyaletindeki bir hayvanat bahçesi; eşekleri siyah-beyaz çizgilerle boyayarak zebralara benzetmiş ve bu durum büyük tepki çekmişti.