Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Devrim Özkan, başrolünde yer aldığı yeni projesi "Yeraltı"nın setinde duygusal anlar yaşadı. Dizide hayat verdiği "Ceylan" karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Özkan’ı, Muğlalı bir hemşehrisi set ortamında ziyaret etti.

UZUN UZUN SARILIP ÖPÜŞTÜLER

Çekimlerin yapıldığı alanda gerçekleşen bu samimi buluşmada, Devrim Özkan ve hemşehrisi uzun süre sarılarak hasret giderdi. Memleketinden gelen bu destekle büyük mutluluk yaşayan ünlü oyuncu, hemşehrisiyle yakından ilgilenerek set aralarında keyifli vakit geçirdi.

"KUSURA BAKMA BEN DE GELECEĞİM"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülerde Devrim Özkan, kendisini ziyarete gelen kadına şu ifadeleri kullandı:

"- Çok güzel videoların bayılıyorum sana iyi ki geldin. Kusura bakma normalde ben gelirdim senin yanına ama ben de geleceğim."

Devrim Özkan'a sarılan kadın "Ben de sana bayılıyorum çok teşekkür ederim canım benim. Her zaman gel Çökertme'ye." diyerek ünlü oyuncuyu öptü.

Devrim Özkan'da "Mutlaka geleceğim" diyerek karşılık verdi.