ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan 51 yaşındaki Rubia Daniels, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Mussomeli kasabasındaki proje sayesinde tanesi 1 euroya altı ev satın aldı.

Rubia üç evi kendisi için, birini kızı için ve iki tanesini de emekliliğini burada geçirmek isteyen 70 ve 82 yaşındaki teyzeleri için satın aldı.

"HAYALİNİ 1 EUROYA SATIN AL"

"Hayalini 1 euroya satın al" sloganıyla sunulan projede evi almanın maliyeti başlangıçta sembolikti ancak tapu, bürokratik işlemler ve acente ücretleriyle birlikte her ev yaklaşık 4 bin euroya (yaklaşık 180 bin TL) mal oldu. Rubia'nın altı ev için toplam harcaması ise 24 bin euro yani yaklaşık 1 milyon TL civarında oldu.

İtalya'da başlatılan ve tüm dünyanın ilgi duyduğu projenin amacı ise kasabadaki terk edilmiş ve bakımsız evleri yenileyerek bölgeye yeni bir canlılık kazandırmak olarak ifade ediliyor.

"ŞAKA SANDILAR AMA MÜTHİŞ BİR FIRSATTI"

Öte yandan Rubia, Mussomeli kasabasının sosyal yapısına olan hayranlığını da şu sözlerle ifade etti:

"Burada insanlar gerçekten 'Nasılsın?' diye soruyor. Hiçbir şey yüzeysel değil. Kaliforniya çok stresli ve gösterişli bir yer. Ama burada bir kahveyle kruvasan 1.5 euro. Hayat sade, samimi ve huzurlu."

Arkadaşlarının ve ailesinin önce bu projeye inanamadığını söyleyen Rubia, "Altı ev alacağımı söylediğimde şaka yaptığımı sandılar ama bu müthiş bir fırsattı. Ücretsiz sayılabilecek evleri, hayalini kurduğunuz yere dönüştürmek mümkün. Özellikle tüm ailen çalışmalara yardım ediyorsa çok da keyifli oluyor" dedi.