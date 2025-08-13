Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Karaman’da Sevgi Evleri personeli olduğu iddia edilen kadınların bakıma muhtaç öksüz ve yetim çocuklar için kullandıkları ifadeler kan dondurdu.

KAN DONDURAN MESAJLAR

İddiaya göre, Karaman Sevgi Evleri’nde görevli bakıcı anneler S.B., H.A., F.K., Ş.T. ve M.Ş.’nin yer aldığı bir WhatsApp grubunda yapılan yazışmalarda çocuklara verilen yemeklere taş atılması, yiyeceklerin kasıtlı olarak aşırı acılı yapılması, hatta mide rahatsızlığına yol açabilecek maddeler katılması gibi ifadeler yer aldı.

Mesajlarda geçen bazı ifadeler şöyle:

Sözde Bakıcı Anne F.K.: “İçine taş atalım”

Sözde Bakıcı Anne M.Ş.: “Gazlı gazlı yapalım”

Sözde Bakıcı Ş.T.: “Zehir gibi acı yapacan”

Sözde Bakıcı Anne F.K.: “Mideyi bozan ilacın adı neydi, ondan alsak tuvaletten çıkamasalar”

Sözde Bakıcı Ş.T.: “Tükürecek”

Sözde Bakıcı Anne M.Ş.: “Kızlar yapsın fırına koyarken içine su dökün”

Bu ifadeler, yetim ve kimsesiz çocuklara yönelik kötü muamele iddialarını gündeme getirdi.

Sevgi Evleri’ndeki skandal iddialar bununla da sınırlı değil. İddiaya göre, kurumda yasak olmasına rağmen kız çocuklarına yemek ve temizlik işleri de yaptırıldığı konuşmalara yansıdı.

‘PARTİ DE SAĞLAM’ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İddialara göre, yetim çocuklara sistematik olarak kötü muamelede bulunan bu kişilere “sağlam referansları” olduğu için kimsenin müdahale edemediği öne sürüldü. WhatsApp konuşmalarında yer alan “Parti de sağlam” ifadesi, iddialara göre, bazı kişilerin bu eylemlere siyasi bağlantıları olan tanıdıklarını da dahil etmek istediklerini ortaya koyuyor.

İL MÜDÜRÜ’NÜ GÖREVDEN ALDIRABİLECEK KADAR ÇETELEŞMİŞLER

Ayrıca, bazı bakıcı annelerin İl Müdürlerini görevden aldıracak kadar güçlü bir yapı kurdukları ve bu durumun “çeteleşme” boyutuna ulaştığı iddia edildi. Söz konusu konunun daha önce İl Müdürü Seval Yılmaz’a iletildiği, ancak bahsi geçen kişilerin güçlü referansları nedeniyle hiçbir işlem yapılmadığı öne sürüldü.

TACİZ İDDİLARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Karaman Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü daha önce de bir şehit yakını kadına ve koruma altındaki kız çocuğuna taciz iddialarıyla da gündeme gelmişti.