İtalya ile İsrail arasında 14 Ekim Salı günü oynanacak maç öncesi yetkililer, güvenliği en üst düzeye çıkardı… 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynanacak karşılaşma öncesi sıkı gücenlik önlemleri alındı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre karşılaşmanın oynanacağı Udine kentinde en yüksek alarm seviyesine geçildi.

Çok yüksek riskli maç

Haberde, Udine Valiliği'nin yayınladığı kararnamede karşılaşmanın 'çok yüksek riskli maç' ilan edildiği bildirildi. Karşılaşmanın şiddet eğilimli grupların sızması için bir fırsat olabileceğinin göz önünde bulundurulduğu, bu kapsamda hükümetin yerel kurumlarla birlikte güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

İsrail kafilesine konaklamaları süresince 24 saat boyunca eskortluk edileceği ve gözetim altında tutulacakları ifade edilerek şu satırlara yer verildi: "Yurtdışındaki İsrail vatandaşlarını ilgilendiren tüm önemli olaylarda olduğu gibi, İsrail gizli servisi Mossad ajanlarını gönderecek. Bu bir ulusal güvenlik meselesi."

İŞTE GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEN BAZILARI:

Cam, seramik veya konserve kutularda ürün satışı olmayacak.

Olası sorun çıkaranların, nesneleri el yapımı silah olarak kullanmasını önlemek için açık hava oturma alanları kaldırılacak.

Bilet sahiplerine yönelik ön taramalar stat kapısından 1 kilometre uzakta başlayacak.

Aramalar, silah ve patlayıcı tespitine yönelik terörle mücadele cihazlarıyla güçlendirilecek.

Yaklaşık 1.000 personel görevlendirilecek.

En az iki helikopter yukarıdan nöbet tutacak.

İsrail kafilesine Mossad ajanları eşlik edecek.