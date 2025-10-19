Türk basınının efsane ismi ve yeri doldurulamayan kalemi SÖZCÜ Gazetesi yazarı Bekir Coşkun, ölümünün 5. yıldönümünde Şanlıurfa’nın Tülmen köyündeki mezarı başında yapılan törenle anıldı.

Törene Bekir Coşkun’un kardeşleri Emine, Güzin, Suat, Haluk ve Haldun Coşkun’un yanı sıra köy halkı ve Şanlıurfa’dan gelen vatandaşlar ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. Bekir Coşkun’un hayat arkadaşı Andree Coşkun ise düşme sonucu omzundaki kırık nedeniyle tedavi gördüğü için bu yılki törene katılamadı.

Güvercinlerin hikayesi

Andree Coşkun, Bekir Coşkun’un mezarındaki iki güvercini “Biri ben diğeri Bekir. Ayrılmadık biz” diyerek yaptırmıştı.





SARAY GAZETECİSİ OLMADI

Törende konuşan Mahmut Tanal, “O sadece yazmadı, kalemiyle direndi, hakikati savundu ve halkın sesi oldu. İktidarın değil, halkın gazetecisiydi. Suskunluk değil, cesaret yazdı. Dalkavukluk değil, doğruluk anlattı’’ dedi ve şunları söyledi:

“Köydeki yoksul çocuğun da, şehirdeki işçinin de, taşeronun, köylünün, memurun, emeklinin de dili oldu. Onun kaleminde ayrıcalık yoktu. Onun satırlarında iktidar yoktu ama halkın alın teri, emeği, umudu vardı. Kalemi, yolsuzluğa, israfa, baskıya karşı bir halk kürsüsüydü. Sarayların lüksünden değil, halkın tenceresinden konuştu. Pazarda file dolduramayan yurttaşın sesi oldu. Kalemini satmadı, yüreğini kiraya vermedi. Doğanın, hayvanların, insanın dostuydu. Onun yazılarında vicdan, merhamet, insanlık vardı. Cumhuriyet ışığının taşıyıcısıydı. O ışığı söndürmek isteyenler çok oldu, ama o ışık hâlâ yanıyor, o ışığın adı, adalettir, özgürlüktür. Bekir Coşkun halkın yazarı, Cumhuriyet’in vicdanı, adaletin kalemiydi.’’