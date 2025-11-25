Strazburg’daki genel kurul oturumunda onaylanan yeni düzenlemeler, AB pazarındaki güvensiz oyuncakların azaltılması ve çocukların kimyasal maddelere bağlı risklerden korunması hedefiyle hazırlandı.

İŞTE YASAKLANAN MADDELER

Yeni kurallar, oyuncaklarda çocukların gelişimini ve sağlığını tehdit edebilen birçok maddeyi tamamen yasaklıyor. Buna göre:

Endokrin sistemini bozan kimyasallar,

Solunum yollarına zarar veren maddeler,

Cilt ve organlar üzerinde toksik etki yaratabilen bileşikler oyuncaklarda kullanılamayacak.

Ayrıca “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS türleri, ciltte hassasiyet oluşturan maddeler ve çeşitli bisfenol bileşikleri de yasak kapsamına alınacak.

3 yaş altı çocukların ağızlarına alabilecekleri büyüklükteki oyuncaklarda alerjenik koku vericiler tamamen kaldırılacak.

Yeni düzenleme, üreticiler için kapsamlı güvenlik değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Üreticiler bir oyuncağı piyasaya sürmeden önce kimyasal, mekanik, elektriksel ve fiziksel tüm riskleri analiz edecek; yanıcılık, hijyen ve radyoaktivite testleri yapılacak.

Dijital oyuncaklar için de ruh sağlığı açısından risk değerlendirmesi yapılması şart koşuluyor.

DİJİTAL ÜRÜN PASAPORTU ZORUNLU OLACAK

Tüm oyuncaklara görünür şekilde yer alacak bir “dijital ürün pasaportu” getiriliyor. Bu pasaport sayesinde:

Oyuncakların tedarik zinciri daha kolay izlenebilecek,

Piyasa gözetimi güçlenecek,

Gümrük kontrolleri sadeleşecek.

Üreticiler, oyuncakta herhangi bir güvenlik riski tespit edildiğinde hem yetkilileri hem de tüketicileri hızlı şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

Online pazar yerleri, satıcıların ürün güvenlik uyarılarını ve oyuncaklara ait dijital pasaportları paylaşabileceği sistemler kurmak zorunda kalacak. Güvenlik gerekliliklerini karşılamayan oyuncaklar, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında “yasadışı içerik” olarak değerlendirilecek.

AB ülkeleri ve sektördeki üreticilere yeni kurallara uyum sağlamaları için 4,5 yıl süre tanındı. Düzenleme, son aşamada AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.