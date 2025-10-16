Bursa'da şehre su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 0.15 seviyesine kadar geriledi.
2 günlük suyu kalan Bursa'da Çınarcık Barajı'ndan acilen boru döşeniyor. Borunun yetişmemesi halinde şehir genelinde tam su kesintisi yapılabilir.
BELEDİYE'DEN UYARI GELMİŞTİ
Şehirde son zamanlarda yaşanan sıkıntı sebebiyle sıklıkla su kesintileri yaşanıyordu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.