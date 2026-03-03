Ege Bölgesi’nde son haftalardaki yağışlar köyleri sular altında bıraktı. Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası sınırlarında yer alan Kalcık Köyü, Sarıçay ve Büyük Menderes Nehri’nin taşkınları ile köyler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Söke ovasındaki taşkın suların ortasında kalan Kalcık köyü, adeta gondolların dolaştığı Venedik’i andırdı.

Vatandaşlar evlerinden tarlalarına sandallarla gidip gelmeye başladı. Bazı köylüler traktör kullandı, bazı köylüler ise evlerine ulaşmak için bel hizasına kadar suya girdi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, köylülerin ve hayvanların zor durumda olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Vatandaşlar köyün içinde sandallarla ulaşım sağlayabiliyor.

‘YAYA GEZİLMİYOR’

“Köy sokaklarında hayvanlara yem taşımak, ulaşımı sağlamak ve temel ihtiyaçları karşılamak için kullanılan kayıklar dolaşıyor. Bu köye yaya olarak girilmesi mümkün değil. Sokaklara yalnızca yüksek traktörlerle ya da kayıklarla girilebiliyor.

Taşkın öncesinde bazı çiftçiler koyun ve sığırlarını daha güvenli alanlara taşısa da köy içinde hâlâ suların ulaşamadığı küçük yükseltilerde sığırlar, tavuklar ve hindiler yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Günlük yaşam, suyun ritmine göre şekilleniyor. Kalcık’ta yaşayanlar bir an önce suların çekilmesini ve geleneksel köy düzeninin yeniden kurulmasını bekliyor.