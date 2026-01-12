Şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı sunucu Hakan Ural'dan dünyaya gelen oğlu Engin Can Ural, 8 Ekim 2022 tarihinde Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti. Çift ilk bebekleri Lina'yı geçenekim ayında Miami'de kucaklarına aldı. Babaanne olan Sibel Can da bebek hediyesi olarak İstanbul Etiler’de 86 milyonliralık lüks bir daire satın almıştı. "ACELEM VAR" Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Engincan Ural, ev sorularına yanıt vermedi. "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna da "Acelem var, kolay gelsin" diyerek geçiştirdi.

