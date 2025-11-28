Önceki uygulamada, kapsam dahilindeki yabancılardan, temel ve acil sağlık hizmetlerine dahil olan tedavi ve ilaçlardan hasta katılım payı alınmıyordu. Tahsil edilecek katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN BORCUNU VAKIFLAR ÖDEYECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek.

3 AYDA BİR SAĞLIK BAKANLIĞINA

Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde SYDTF'den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına ödenecek. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından yapılıyordu.

Önceki uygulamada tüm geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında özel sağlık kuruluşuna doğrudan başvuru yapamazken, yeni düzenlemeyle bu kişilerden "ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin" özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları yasaklandı.

BEDELİ KARŞILANMAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMEYECEK

Geçici korunanlara sağlanacak sağlık hizmetine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamayacak.

Aşılar hariç olmak kaydıyla geçici korunanlardan ödeme gücü olmadığı tespit edilenlere SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemeyecek.