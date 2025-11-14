Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşme nedeniyle ilgili ön inceleme bilgileri Azeri basınında yer aldı. AzeMedia’nın aktardığına göre, 11 Kasım’da Gürcistan’da düşen uçakta dış etki izi bulunmadı. Gövdede delik, yanık ya da füze çarpmasına işaret eden hasar tespit edilmedi. Uçağın Azerbaycan’daki Zafer Günü törenlerine katılan Türk F-16 filosuna lojistik destek sağladığı ve dönüşte yaklaşık 6 ton F-16 yedek parçası ile ekipman taşıdığı yazıldı. Agenzia Nova da uçakta “sadece F-16 yedek parçaları vardı, mühimmat yoktu” bilgisini doğruladı. Milli Savunma Bakanlığı da uçakta patlayıcı bulunmadığını bildirdi.

KARGO SABİTLENMEDİ Mİ?

İlk rapora göre; önce kuyruk bölümünün uçaktan koptuğu değerlendiriliyor. Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor. İlki, uçağın uzun hizmet ömrü nedeniyle korozyonun bazı yapısal noktaları zayıflatmış olabileceği. İkincisi ise kargonun tam sabitlenmemesi sonucu uçuşta dengesizlik yaşanması. Sabotaj iddiaları ise net biçimde reddedildi.

C-130 uçuşları durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suudi Arabistan’dan satın alınan uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığını söyledi. Uçağa, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştiği belirtildi. Aktürk, “Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Teknik incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır” dedi.