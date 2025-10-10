ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin yeniden inşası sürecinde buradaki Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını bildirdi. NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarına da dikkat çeken Trump önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı Trump, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Beyaz Saray'da bir araya geldi, Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin iyi bir şekilde işleyeceğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu planı desteklediğini vurguladı.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinde Filistinlilerin zorla yerlerinden çıkarılmayacağını teyit edip etmediği yönündeki bir soruya, Trump, "Hayır, tam tersi, kimse zorla yerinden edilmeyecek. Biz böyle bir şey yapmayı hiç düşünmüyoruz. Bu harika bir plan, bu bir barış planı ve herkesin desteklediği bir plan." yanıtını verdi.

İSPANYA NATO'DAN ÇIKARILMALI

Başkan Trump, NATO üyesi ülkeler içinde İspanya hariç diğer tüm ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını ancak İspanya'nın bu konuda "ayak dirediğini" savundu.

Trump, Madrid yönetimini eleştirdiği açıklamasında, "Belki de onları NATO'dan çıkarmalısınız." ifadesini kullandı.

İSPANYA İSRAİL'E KARŞI EN SERT POLİTİKAYI UYGULAMIŞTI

Avrupa ülkeleri arasında Gazze'de katliamlar gerçekleştiren İsrail'e en sert tepki gösteren İspanya olmuştu. İsrail ile silah anlaşmalarını iptal eden İspanya, ayrıca ambargo uygulama kararı almıştı. Bu süreçte Filistin'i tanıyan İspanya, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmadan çekileceklerini açıkladı.

OBAMA'YA NOBEL GÖNDERMESİ

Diğer yandan Trump, kendisine Nobel Barış Ödülü'nün verilip verilmeyeceği ile ilgili sorulara da yanıt verirken, bugüne kadar 7 savaşı sona erdirdiği ve İsrail ile Hamas arasındaki "savaşı" da bitirdiği değerlendirmesini yaptı.

Daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da Nobel Barış Ödülü aldığını anımsatan Trump, Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savundu.