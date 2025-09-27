Yandex Seyahat’in verilerine göre, vizesiz rejimin başlamasının ardından yılbaşı tatili için Çin’e olan ilgi sadece iki haftada 2,8 kat arttı. Moskova çıkışlı uçuş rezervasyonlarında Çin, en popüler destinasyonlar listesinde yedinci sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

TürkRus’un aktardığı habere göre, Rusların yurt dışı tatil tercihinde ilk sırayı her zamanki gibi Tayland alırken toplam rezervasyonların %14’ünü oluşturdu. Tayland’ı %12 ile Belarus, %9 ile Çin izledi.

Yurtiçi Seyahatte Krasnodar Önde

Rusya iç turizminde ise Krasnodar bölgesi %19’luk payla zirvede yer aldı. Onu %13 ile St. Petersburg ve Leningrad, %10 ile Moskova bölgesi takip etti.

Karşılıklı Vizesizlik Yolda

Uzmanlar, Çin’e yönelik artışın karşılıklı vizesiz seyahat döneminde daha da hızlanacağını öngörüyor. Nitekim ilk rakamlar bu beklentiyi destekliyor: Çinlilerin Rusya’ya yönelik seyahat aramaları eylül başından bu yana %30 yükseldi. Yetkililer, kısa süre içinde Çin vatandaşları için de vizelerin kaldırılacağını duyurarak iki ülke arasında turizm trafiğinin yeni bir rekor kırabileceği mesajını verdi.

Bu gelişmeler, hem Rusya hem de Çin için ekonomik hareketlilik yaratırken, iki ülke arasındaki turizm ve kültürel etkileşimin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.