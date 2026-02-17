İskandinavya’nın huzur dolu doğası, bu kez eşi benzeri görülmemiş bir sosyal deney ve turizm projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İsveç, belirlediği özel adalarda bir yıl boyunca konaklayacak şanslı isimleri arıyor. Ancak lüks hayatın kapılarını aralayan bu ödülün, alışılmışın aksine çok "mütevazı" bir katılım şartı var.

TEK KURAL VAR

Yarışmanın başvuru formunda yer alan en net ve tek kural: "Milyarder olmamak." Projeyi yürüten yetkililer, bu kararın arkasında "gerçek bir kaçış ve doğayla bütünleşme" deneyimini, paranın satın alamayacağı bir sadelikle harmanlama arzusu olduğunu belirtiyor. Maddi gücü dünyaları satın almaya yetenlerin değil, hayatın koşturmacasında durup dinlenmeye ihtiyacı olan "sıradan" insanların hedeflendiği vurgulanıyor.

BİR YIL BOYUNCA ADA YAŞAMI

Seçilecek 5 şanslı kişi, İsveç’in el değmemiş takımadalarından birinde, bir yıl boyunca tüm masrafları karşılanmış bir şekilde konaklayacak.

Özel ada üzerinde sürdürülebilir ve doğa dostu konutlar tahsis edilecek. Katılımcıların modern teknolojiden mümkün olduğunca uzak durması ve kendi ihtiyaçlarını (balık tutma, tarım vb.) kısmen de olsa doğadan karşılaması teşvik edilecek.

İsveç turizm ofisleri ve yerel yönetimler tarafından desteklenen bu girişim, hem İsveç’in doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmayı hem de modern insanın "yavaş yaşam" (slow living) ihtiyacına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yetkililer, "Dünyanın en zengin insanları zaten istedikleri adayı alabilir; biz bu deneyimi en çok hak edenlere, hayatın tadını yeniden keşfetmek isteyenlere sunmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sosyal medyada kısa sürede viral olan kampanya için başvuruların çevrim içi bir platform üzerinden alınması bekleniyor. Katılımcılardan neden bu adada yaşamaları gerektiğine dair kısa bir niyet mektubu ve mali durum beyanı isteneceği konuşuluyor.