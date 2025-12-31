Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, umuma mahsus pasaport taşıyan Çin vatandaşları, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişler kapsamında, her 180 gün içinde en fazla 90 gün süreyle vizeden muaf olacak. Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca alındığı belirtildi. Yeni uygulama ile birlikte Çin vatandaşlarının Türkiye’ye kısa süreli ziyaretlerinde vize alma zorunluluğu ortadan kalkacak. Söz konusu düzenlemenin, turizm hareketliliğini artırması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

