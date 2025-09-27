Sayıştay 2024 denetim raporunda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin Erasmus hareketliliği sürecinde ciddi usulsüzlüklere işaret etti.

Avrupa Birliği’nin Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen “Tarafsızlık ve Şeffaflık İlkesi” ihlal edilirken, öğrenci ve personel seçimi konusunda rektör onayı bulunmayan bir seçim komisyonunun faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

SEÇİM KOMİSYONU REKTÖR ONAYI OLMADAN GÖREVDE

Sayıştay denetçileri, Erasmus programına katılacak öğrenci ve personelin seçiminde ve kaynak dağıtım usullerinde üst yönetim tarafından resmi bir düzenleyici metin oluşturulmadığını raporladı.

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 12 Şubat 2024’te yayımlanan Erasmus Uygulama El Kitabı’nın ilgili maddeleri gereği, üniversitelerin seçim sürecinde eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerine uyması zorunlu kılınmıştı.

Raporda, “Dağıtım usulü ve ilkelerine ilişkin ölçütlerin rektörlük, yönetim kurulu veya senato kararı gibi düzenleyici üst metinlerle belirlenmesi ve ilan edilmesi gerekirken, bu yapılmamıştır” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Erasmus katılımcılarının seçimi için kurulan komisyonun rektör tarafından resmi olarak görevlendirilmediği tespit edildi.

Sayıştay’ın raporuna karşılık üniversite yönetimi, gerekli işlemlerin başlatıldığını ve rektör onayı ile seçim komisyonlarının kurulduğunu bildirdi.

Ancak personel seçimlerine henüz başlanmadığı, yapılacak seçimlerde rapordaki uyarıların dikkate alınacağı kaydedildi.