81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurulurken 08:00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Sandıklar saat 17:00'de kapanacak.

Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede, ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlerde vatandaşlar sandıklara gidip oy verebilecek.

DİLEK İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU OY KULLANDI

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanlığı ön seçimi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu oy kullanmak için sandık başına geldi.

Oy verme işlemleri sabahın erken saatlerinde başladı. Erken saatlerde itibaren kurulan sandık sayılarının yetersiz gelmesi itibariyle sandıklar arttırıldı. Dayanışma sandıklarının başına giden vatandaşlar, partiye üye olmasalar da İmamoğlu'na destek için oy kullandılar.

SÖZCÜ TV muhabirleri Türkiye'nin çeşitli yerlerinden canlı yayına bağlanarak oy verme işleminde yaşanan yoğunluğu aktardı.

SANDIKLARI DOLUP TAŞTI, YOĞUNLUK SÜRÜYOR

İzmir muhabiri Gamze elçi oy kullanma işlemindeki yoğunluğu şu ifadelerle aktardı

"Oy kullanma işlemi başladı. CHP il binası içinde kurulan sandıkların her dakika artarak çoğladığını görüyoruz. İmamoğlu'na destek için çok fazla gelen var. Kapılarda uzun kuyruklar var. Yaşlılarımız ve gençlerimiz partiye üye olmamalarına rağmen İmamoğlu'na destek için buradalar. Bugün burada her yaştan çok yoğun bir katılım var. İzmir genelinde 917 sandık kurulmuştu ama bu rakam geride kaldı. Her noktada sandık ve üye sayısı artıyor."





'YOĞUN BİR KATILIM VAR'

Ankara muhabiri Emre Sercan İke Ankara'daki seçim günü atmosferini şu sözlerle aktardı:

"Oy verme işlemi başladı. Türkiye genelinde 10 binin üzerinde sandık sayısı var. Dayanışma sandıklarına gelip partiye üye olmayan kişiler de yoğun bir katılım göstererek İmamoğlu'na destek için sandıklara geliyor. Şu anda oy kullanma işlemi devam ediyor."

TÜRKİYE GENELİNDE 5960 DAYANIŞMA SANDIĞI VAR"

SÖZCÜ muhabiri Bade Ateş Irmak CHP genel merkezinden şu açıklamaları yaptı:

"CHP genel merkezinde de oy verme işlemi 8 itibariyle başladı. Dayanışma sandıkları da yavaş yavaş dolmaya başladı. Bir yandan hem İmamoğlu hem de Özel'den gelen çağrılarla sandıklara çağrı yapıldı. Türkiye genelinde 5960 dayanışma sandığı kuruldu."

HATAY SEÇİM SABAHINA YASAKLARLA BAŞLADI

Hatay muhabiri Gülnur Saydam oy verme işlemlerindeki engellemeleri ve muhtarlıklara getirilen yasağı vurgulayarak çadırlara kurulan sandıkların önünden şu ifadeleri aktardı:

"Hatay seçim sabahına yasaklar ve engellerle başladı. Muhtarlıklara sandık konulmasına izin verilmedi. Depremzedeler kurulan çadırlarda oy kullanmaya başladı. Dayanışma sandıklarına oylar atılmaya başlandı. Hatay'da neden muhtarlıklara izin verilmediğini sorduğumuzda yasak geldiği ve kesinlikle oy kullanımının yapılmayacağı belirtildi. Bazı ilçelerde artık tamamen sandıklar çadırların içinde ve oy kullanma işlemi çadırlarda sürüyor."